قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم رام الله والبيرة ونابلس بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2024 - 03:06

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم رام الله والبيرة ونابلس بالضفة الغربية

منذ 44 mins 2 August، 2024
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