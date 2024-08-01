كرامي في عيد الجيش اللبناني: صمام الأمان الدائم

هنأ النائب فيصل كرامي الجيش اللبناني في عيده، وقال “في عيد الجيش نحيي المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا وجنودا”.

واضاف كرامي في حديث له الخميس “نؤكد مجددا بأن هذه المؤسسة لها رمزيتها الخاصة كمؤسسة وطنية جامعة لكل اللبنانيين من أقصى الشمال إلى أقاصي الجنوب والبقاع، فضلا عن كونها صمام الأمان الدائم في هذا الوطن المنكوب والمتروك منذ سنوات على شفير الانهيار”.

وتابع كرامي “هي مناسبة كي أقول للعسكريين المنتشرين في كل الأراضي اللبنانية ان العيد الحقيقي هو حين ينجح اللبنانيون في بناء وطن يكون فيه العسكريون والمدنيون اي كل المواطنين سواسية ينعمون بالامان والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام