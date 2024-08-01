سرايا القدس: قصفنا بعدد من عبوات “أبابيل” المقذوفة وقذائف الهاون من العيار الثقيل جنود وآليات العدو الصهيوني المتمركزين جنوب حي تل الهوا بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 1 2024 - 16:24

سرايا القدس: قصفنا بعدد من عبوات “أبابيل” المقذوفة وقذائف الهاون من العيار الثقيل جنود وآليات العدو الصهيوني المتمركزين جنوب حي تل الهوا بمدينة غزة

منذ 21 mins 1 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة