رئيس أركان العدو: وصلنا إلى بيت ليد لنتأكد من عدم حصول أمر خطير ووصول مثيري الشغب ومحاولات اقتحام المعسكرات تصرفات خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 00:20

رئيس أركان العدو: وصلنا إلى بيت ليد لنتأكد من عدم حصول أمر خطير ووصول مثيري الشغب ومحاولات اقتحام المعسكرات تصرفات خطيرة

منذ 20 mins 30 July، 2024
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