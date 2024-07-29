بدأت شركة “كراود سترايك” الأمريكية للأمن السيبراني التي تسببت في تعطل ملايين أجهزة الكمبيوتر في مختلف أنحاء العالم قبل عشرة أيام تقريبا بسبب عملية تحديث فاشلة لتطبيقاتها، تقديم بطاقات هدايا بقيمة 10 دولارات للبطاقة الواحدة للمتضررين من العطل لاستخدمها مع خدمة توصيل الطعام للمنازل أوبر أيتس كاعتذار من جانب الشركة الأمريكية عن العطل الذي تسببت فيه.

ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن مصدر القول إنهم استقبلوا رسالة بريد إلكتروني من شركة كراود سترايك تعرض عليهم بطاقة مشتريات هدية لأنها “تدرك العبء الإضافي الذي تسبب فيه العطل الذي وقع يوم 19 يوليو” الحالي.

وأضافت الشركة في إحدى رسائل البريد الإلكتروني: “لذلك نرسل من أعماق قلوبنا الشكر والاعتذار عن هذا الإزعاج” كما تم نشر نفس الرسالة على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقاً) من جانب أحد المستخدمين الآخرين “للتعبير عن امتناننا، نقدم لكم فنجان القهوة التالي أو الوجبة الخفيفة في وقت متأخر من الليل مجانا” للمستخدمين.

وأشار موقع تك كرانش إلى أن هذه الرسائل أرسلت من عنوان بريد إلكتروني تابع لشركة كراود سترايك وباسم دانيا برنارد مدير الأعمال في الشركة بحسب صور الشاشة التي تم التقاطها لهذه الرسالة وتداولها على منصات التواصل الاجتماعي. وبحسب رسالة على موقع إكس فإن قيمة بطاقة المشتريات المجانية في بريطانيا تبلغ 7.75 جنيه إسترليني.

غير أن بعض المستخدمين الذين تلقوا رسائل الهدية، قالوا إنهم عندما حاولوا استخدام بطاقة المشتريات ظهرت لهم رسالة تقول إنه تم إلغاء البطاقة.

وعندما حاول موقع تك كرانش استخدام البطاقة على صفحة أوبر إيتس ظهرت رسالة تقول: “تم إلغاء هذه البطاقة من جانب مصدرها ولم تعد صالحة للاستخدام”.

من ناحيته أكد كيفن بناشي المتحدث باسم كراود سترايك قيام الشركة بإرسال بطاقات الهدايا. وقال “أرسلنا هذه البطاقات إلى أعضاء فرقنا وشركائنا الذين ساعدوا العملاء أثناء الأزمة لكن صفحة أوبر تعاملت مع البطاقات باعتبارها محاولة احتيال بسبب كثافة استخدامها”.

وأحدث الخلل في تكنولوجيا المعلومات اضطرابات كبيرة عالميا، حيث شلّ الحركة الجوية في العديد من أنحاء العالم. كما تأثرت المتاجر الكبيرة والبنوك والمستشفيات ومحطات التلفزيون ومؤسسات أخرى. وأفادت كراود سترايك بأن الخلل في التحديث البرمجي على أجهزة تعمل بنظام ويندوز هو ما سبب المشكلة، معلنة أنه تم حل المشكلة لاحقا، لكن بعض الآثار استمرت إلى ما بعد ذلك الوقت.

المصدر: dw.com