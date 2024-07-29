شقيق أحد المحتجزين الصهاينة في غزة: طالما بقي نتنياهو في الحكم لن يتم إبرام صفقة وسيموت مزيد من المختطفين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 10:06

شقيق أحد المحتجزين الصهاينة في غزة: طالما بقي نتنياهو في الحكم لن يتم إبرام صفقة وسيموت مزيد من المختطفين

منذ 49 mins 29 July، 2024
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