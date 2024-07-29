اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات العدو الاسرائيلي في منطقة حندق شرق خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 29 2024 - 10:06

اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات العدو الاسرائيلي في منطقة حندق شرق خانيونس بغزة

منذ 50 mins 29 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة