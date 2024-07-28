الهلال الأحمر الفلسطيني: جريح برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم بلاطة بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2024 - 03:00

الهلال الأحمر الفلسطيني: جريح برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم بلاطة بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 28 July، 2024
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