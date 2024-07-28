كتائب شهداء الأقصى: نتصدى لاقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لمخيم بلاطة بالرصاص والعبوات محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2024 - 04:36

كتائب شهداء الأقصى: نتصدى لاقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لمخيم بلاطة بالرصاص والعبوات محققين إصابات مؤكدة

منذ 50 mins 28 July، 2024
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