عرض الاعلام العسكري لسرايا القدس مشاهد من قصف مجاهديها بالاشتراك مع فصائل المقاومة للمغتصبات الصهيونية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والرشقات الصاروخية.

وبدورهم، تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح، بالقرب من مسجد البراء في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وأفاد الاعلام العسكري للقسام، بأن وفور وصول قوات النجدة للمكان استهدفهم المجاهدين بقذيفة “TBG” مضادة للأفراد واشتبكوا معهم بالأسحلة الرشاشة وأوقعوا قوة النجدة أيضًا بين قتيل وجريح.

واستهدفت القسام أيضاً ناقلة جند صهيونية حولها عدد من جنود الاحتلال بقذيفة “الياسين 105” واوقعتهم بين قتيل وجريح في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، كما دكت في المنطقة نفسها قوات العدو المتوغلة بقذائف الهاون.

هذا، ودكت كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة شمال جحر الديك وسط القطاع بقذائف الهاون، كما استهدفت القسام غرف قيادة العدو في محور “نتساريم” بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

المصدر: الاعلام العسكري