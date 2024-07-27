بالفيديو | القسام تستهدف قوات العدو في تل الهوا ومناطق اخرى والسرايا توثق قصف مستوطنات الغلاف – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 27 2024 - 16:54

بالفيديو | القسام تستهدف قوات العدو في تل الهوا ومناطق اخرى والسرايا توثق قصف مستوطنات الغلاف

منذ 1 ساعة 27 July، 2024
سرايا القدس- طوفان الأقصى
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

عرض الاعلام العسكري لسرايا القدس مشاهد من قصف مجاهديها بالاشتراك مع فصائل المقاومة للمغتصبات الصهيونية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والرشقات الصاروخية.

وبدورهم، تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح، بالقرب من مسجد البراء في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وأفاد الاعلام العسكري للقسام، بأن وفور وصول قوات النجدة للمكان استهدفهم المجاهدين بقذيفة “TBG” مضادة للأفراد واشتبكوا معهم بالأسحلة الرشاشة وأوقعوا قوة النجدة أيضًا بين قتيل وجريح.

واستهدفت القسام أيضاً ناقلة جند صهيونية حولها عدد من جنود الاحتلال بقذيفة “الياسين 105” واوقعتهم بين قتيل وجريح في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، كما دكت في المنطقة نفسها قوات العدو المتوغلة بقذائف الهاون.

هذا، ودكت كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة شمال جحر الديك وسط القطاع بقذائف الهاون، كما استهدفت القسام غرف قيادة العدو في محور “نتساريم” بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

المصدر: الاعلام العسكري

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة