المقاومة الإسلامية تنفي نفيا قاطعا الادعاءات التي  ‫أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو عن استهداف مجدل شمس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 22:08

المقاومة الإسلامية تنفي نفيا قاطعا الادعاءات التي  ‫أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو عن استهداف مجدل شمس

منذ 2 ساعة 27 July، 2024
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