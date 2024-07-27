دمّر حريق هائل أجزاء من مدينة “جاسبر” السياحية الشهيرة في جبال روكي الكندية في ألبرتا غرب البلاد، فيما لا يزال الحريق خارج السيطرة.

وتقع مدينة جاسبر في وسط متنزه جاسبر الوطني الجبلي في ألبرتا، وهو أحد مناطق الجذب السياحي الرئيسية، وتعد ثاني أكبر محمية للسماء المظلمة في العالم. وكانت السلطات قد أخلت يوم الاثنين المدينة والمتنزه اللذين يجذبان أكثر من مليوني سائح سنويا.

وقالت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث خلال مؤتمر صحافي: “هذا هو أسوأ كابوس لأي مجتمع”، معلنة أن “30 إلى 50% من المباني قد دمرت”.

وأوضح مسؤولون بجهاز الإطفاء، أن حريق غابات مصحوبا برياح عاصفة استوائية اندمج مع حريق آخر ليقضي على 89 ألف فدان، وأضافوا أن ما يصل إلى نصف المدينة ربما تضرر بشدة. وأضافوا أن النيران وصلت في مرحلة ما إلى ارتفاع 328 قدما.

وقال بيير مارتيل، مدير برنامج إدارة الحرائق الوطني في باركس كندا: “الحريق كان كالوحش في تلك المرحلة”. “ليس لدينا أدوات للتعامل معه”.

وكانت المنطقة قد شهدت بعض الراحة ليلة الخميس عندما انخفضت درجات الحرارة وبدأت الأمطار تهطل، وهو ما أشارت الحكومة إلى أنه سيقلل من نشاط الحرائق لمدة 72 ساعة. وخلال ذلك الوقت، ستعمل الطواقم على “إحراز أكبر قدر ممكن من التقدم لإخماد حرائق الغابات والحد من انتشارها”. ومع ذلك، كشف المسؤولون عن أنه من المتوقع أن يستأنف الطقس الدافئ، مما يزيد من نشاط الحرائق مرة أخرى.

المصدر: مواقع