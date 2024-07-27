اعلام العدو: جنازات يومية لعناصر الجيش الاسرائيلي بعضها بالسر وبعضها بالعلن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 27 2024 - 03:10

اعلام العدو: جنازات يومية لعناصر الجيش الاسرائيلي بعضها بالسر وبعضها بالعلن

منذ 2 ساعة 27 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة