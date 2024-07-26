‏شهيد وإصابة في قصف “إسرائيلي” استهدف مجموعة مواطنين قرب مفرق المطاحن جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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July 26 2024 - 22:04

‏شهيد وإصابة في قصف “إسرائيلي” استهدف مجموعة مواطنين قرب مفرق المطاحن جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة‏

منذ 27 mins 26 July، 2024
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