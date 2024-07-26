عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بـ3 غارات محيط مطار الحديدة الدولي في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2024 - 23:50

عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بـ3 غارات محيط مطار الحديدة الدولي في اليمن

منذ 1 ساعة 26 July، 2024
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