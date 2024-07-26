اعلام العدو: إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة بعد تعرضه لنيران قناصة في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2024 - 16:24

اعلام العدو: إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة بعد تعرضه لنيران قناصة في قطاع غزة

منذ 41 mins 26 July، 2024
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