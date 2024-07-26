مراسل المنار: قصف فوسفوري من العدو الصهيوني استهدف أطراف بلدة راشيا الفخار في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2024 - 14:22

مراسل المنار: قصف فوسفوري من العدو الصهيوني استهدف أطراف بلدة راشيا الفخار في جنوب لبنان

منذ 37 mins 26 July، 2024
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