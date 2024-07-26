المفوض العام للأونروا: ️يمكن السيطرة على انتشار شلل الأطفال في غزة عبر وقف إطلاق النار وزيادة تدفق اللقاحات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2024 - 14:22

المفوض العام للأونروا: ️يمكن السيطرة على انتشار شلل الأطفال في غزة عبر وقف إطلاق النار وزيادة تدفق اللقاحات

منذ 2 ساعة 26 July، 2024
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