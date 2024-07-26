مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا المنظومة الفنية في ‏موقع راميا بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2024 - 09:48

مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا المنظومة الفنية في ‏موقع راميا بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها

منذ 25 mins 26 July، 2024
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