مراسل المنار: سقوط 4 قذائف مدفعية صهيونية في محيط “بركة النقار” جنوب بلدة شبعا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2024 - 14:22

مراسل المنار: سقوط 4 قذائف مدفعية صهيونية في محيط “بركة النقار” جنوب بلدة شبعا جنوب لبنان

منذ 36 mins 26 July، 2024
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