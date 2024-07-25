المقاومة الإسلامية:‏ وحدات الدفاع الجوي أطلقت صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدو الاسرائيلي الحربية ‏فوق الجنوب اللبناني مما أجبرها على التراجع والانسحاب الى خلف الحدود‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2024 - 23:42

المقاومة الإسلامية:‏ وحدات الدفاع الجوي أطلقت صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدو الاسرائيلي الحربية ‏فوق الجنوب اللبناني مما أجبرها على التراجع والانسحاب الى خلف الحدود‏

منذ 56 mins 25 July، 2024
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