المقاومة الإسلامية:‏ الهجوم على نافيه زيف استهدف نقاط تموضع واستقرار ضباط العدو ‏وجنوده وأصاب أهدافه بدقة وأوقع فيهم إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2024 - 19:20

المقاومة الإسلامية:‏ الهجوم على نافيه زيف استهدف نقاط تموضع واستقرار ضباط العدو ‏وجنوده وأصاب أهدافه بدقة وأوقع فيهم إصابات مؤكدة

منذ 47 mins 25 July، 2024
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