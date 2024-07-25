السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: عملية يافا كانت  ‫لاستهداف هدف محدد ومقصود وتمت اصابته بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2024 - 16:52

السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: عملية يافا كانت  ‫لاستهداف هدف محدد ومقصود وتمت اصابته بدقة

منذ 9 mins 25 July، 2024
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