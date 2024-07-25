وزارة الصحة بغزة: العدو ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و146 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 25 2024 - 14:10

وزارة الصحة بغزة: العدو ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و146 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 33 mins 25 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة