مصادر طبية: 31 شهيدا نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس منذ فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2024 - 22:40

مصادر طبية: 31 شهيدا نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس منذ فجر اليوم

منذ 2 ساعة 28 July، 2024
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