اعلام العدو: الجيش الإسرائيلي يؤكد صحة الفيديو الذي نشره حزب الله ويقول إن الطائرة بدون طيار كانت للتصوير ولم يوضّح ما إذا كان قد حدد هوية الطائرة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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July 24 2024 - 15:42

اعلام العدو: الجيش الإسرائيلي يؤكد صحة الفيديو الذي نشره حزب الله ويقول إن الطائرة بدون طيار كانت للتصوير ولم يوضّح ما إذا كان قد حدد هوية الطائرة

منذ 36 mins 24 July، 2024
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