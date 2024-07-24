اعلام العدو: إصابة 10 جنود من الجيش الاسرائيلي نتيجة استنشاق دخان خلال تدريبات عسكرية في منطقة الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2024 - 15:42

اعلام العدو: إصابة 10 جنود من الجيش الاسرائيلي نتيجة استنشاق دخان خلال تدريبات عسكرية في منطقة الجنوب

منذ 40 mins 24 July، 2024
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