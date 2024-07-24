إعلام العدو: طائرة “الهدهد” نشرت مشاهد فوق قاعدة رمات دافيد الجوية التي تبعد حوالي 50 كيلومترا عن الحدود مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2024 - 15:42

إعلام العدو: طائرة “الهدهد” نشرت مشاهد فوق قاعدة رمات دافيد الجوية التي تبعد حوالي 50 كيلومترا عن الحدود مع لبنان

منذ 40 mins 24 July، 2024
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