المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد صادق عاطف عطوي “ملاك” من بلدة شقرا في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2024 - 19:04

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد صادق عاطف عطوي “ملاك” من بلدة شقرا في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 1 ساعة 23 July، 2024
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