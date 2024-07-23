كتائب شهداء الأقصى طولكرم: قام مجاهدونا بحصار القوة المتواجدة داخل هذه الحارة بحزام ناري أدى إلى إصابة عدد من الجنود الصهاينة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2024 - 09:12

كتائب شهداء الأقصى طولكرم: قام مجاهدونا بحصار القوة المتواجدة داخل هذه الحارة بحزام ناري أدى إلى إصابة عدد من الجنود الصهاينة

منذ 29 mins 23 July، 2024
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