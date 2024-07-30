التقى وفد حزب الله برئاسة نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم وعضوية النائب حسن فضل الله ومسؤول مكتب حزب الله في ايران عبدالله صفي الدين، فخامة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشکیان في مقر رئاسة الجمهورية في طهران، حيث قدم الشيخ قاسم التبريكات للرئيس الجديد باسم سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله وقيادة حزب الله ومجاهديه، وجرى فی اللقاء عرض التطورات في المنطقة على ضوء العدوان الصهيوني على غزة، ودور جبهات المساندة في المنطقة للضغط على كيان العدو من أجل وقف العدوان. وتم التطرق الى التهديدات الصهيونية للبنان وجهوزية المقاومة للدفاع و المواجهة.

وقد جدّد الرئيس بزشكيان موقف الجمهورية الإسلامية الداعم بقوة للمقاومة في لبنان وفلسطين، والتشديد على ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب العدوانية على غزة.

بعد اللقاء ادلى الشيخ قاسم بتصريح قال فيه: “زرنا فخامة الرئيس بزشكيان بتكليف من سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله بإسمه وباسم قيادة حزب الله ومجاهديه لنؤكد على العلاقة المتينة بين حزب الله والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتهنئة أيضا على أهمية هذا الانتخاب الشعبي الواسع في إيران وفي آن معاً الإمضاء من سماحة الامام القائد الخامنئي. وهذا ما يعطي قوة معنوية مهمّة لهذا الانتخاب الذي حصل في ظروف صعبة ومعقدة وحساسة ولكنه أنجز في وضع امني ممتاز ورائع. هذا يدلّ على أن الشعب الإيراني أهل للتحديات والمواجهات وهو ينجز ويعطي نتائج باهرة، هذه الإنتخابات هي صفعة للأعداء”.

وتابع الشيخ قاسم:” قال لنا رئيس الجمهورية الاسلامیة بأن سياسة إيران لا تتغير ولن تتغير في دعم المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة، خاصة أن هذه السياسة سياسة ثابتة بتوجيه من الإمام الخامنئي دام ظله. والرئيس مؤمن بأن مواجهة الخطر الكبير لإسرائيل في المنطقة والتي ترتكب مجازر الإبادة في غزة، وتعتدي على دول المنطقة، وتقتل الأطفال والنساء، لا يمكن مواجهتها إلا بالقوة والتي تعني دعم المقاومة بكل أشكال الدعم، وأيضا بالوحدة التي يجب أن تستمر على مختلف الساحات. وهذا ما سيؤدي -ان شاء الله- في نهاية المطاف الى تحقيق الانتصارات والانجازات”.

المصدر: موقع المنار