غارة جوية عنيفة وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2024 - 02:04

غارة جوية عنيفة وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 42 mins 23 July، 2024
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