مراسل المنار: مستعمرة “تسوريال” الصهيونية المستهدفة تبعد عن الحدود اللبنانية ـ الفلسطينية 7 كلم وتقع في الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2024 - 00:28

مراسل المنار: مستعمرة “تسوريال” الصهيونية المستهدفة تبعد عن الحدود اللبنانية ـ الفلسطينية 7 كلم وتقع في الجليل الغربي

منذ 1 ساعة 22 July، 2024
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