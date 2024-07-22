أكد كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، خلال لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، أن عملية حل المشاكل السياسية والأمنية في سوريا تتقدم بوتيرة أسرع.

وبحث خاجي، خلال زيارته إلى دمشق، مع المسؤولين السوريين حول آخر تطورات العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية، حيث التقى إضافة إلى الرئيس بشار الأسد، فيصل المقداد وزير الخارجية، ونائب وزير الخارجية بسام الصباغ.

وفي هذه المحادثات، وبينما هنأ خاجي بنجاح إجراء الاانتخابات البرلمانية السورية، مؤكداً أن عملية حل المشاكل السياسية والأمنية في سوريا تتقدم بشكل أسرع.

كما شكر حضور السيد الرئيس بشار الأسد والوفد السوري الرفيع المستوى في حفل تكريم شهداء الخدمة، وأشار إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس المنتخب لبلادنا وطبيعة العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا وجهود الحكومة الجديدة لتنفيذ الاتفاقيات القائمة.

ومن جانبه، أكد الرئيس بشار الأسد عمق العلاقات بين سورية وإيران وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات.

المصدر: وكالة ارنا