صهاينة الشمال يهددون حكومتهم.. – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2024 - 21:08

صهاينة الشمال يهددون حكومتهم..

منذ 51 mins 22 July، 2024
المقاومة الاسلامية - حزب الله - فاصل لن تبقى لكم دبابات
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - كيان العدو

صهاينةُ الشمال يُهددونَ حكومتَهم بسببِ ما يعتبرونَهَ حرب استنزافٍ في الشمال.

المصدر: قناة المنار

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