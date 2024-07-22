شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين، واقتحام عشرات المنازل وتفتيشها واللعب في محتوياتها، حيث اندلعت مواجهات في بعض المناطق، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وتمركزت في عدة أحياء منها، وداهمت بناية سكنية في محيط حي نزال بالمدينة، كما قامت القوات بمداهمة مدرسة وتخريب ممتلكات للفلسطينيين.

▪️ تغطية صحفية: ” جانب من اقتحام قوات الاحتلال لمحيط حي نزال بمدينة قلقيلية” pic.twitter.com/YN9ebe5lxG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 22, 2024

واعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال اقتحامها بناية سكنية في محيط حي نزال، فيما أصيب شاب آخر خلال اقتحام القوات للبناية السكنية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد قضاء رام الله وبلدة السموع جنوب الخليل، دون التبليغ عن اعتقالات.

يأتي ذلك، فيما اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة، كما اعتدت القوات على الفلسطينيين خلال اقتحام جورة الشمعة جنوب بيت لحم.

⭕️ قوات الاحتلال تعتدي على الأهالي خلال اقتحام جورة الشمعة جنوب بيت لحم pic.twitter.com/3US7I6yB2P — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 22, 2024

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين ثائر صومان وسامي الحسنات والأسير المحرر أحمد عزات بعد اقتحام منازلهم في مخيم الدهيشة.

وأطلق مقاومون الرصاص على مستوطنة “إفني حيفتس” قرب مدينة طولكرم، كما أطلق مقامون النار صوب طائرات الاستطلاع في سماء مخيم بلاطة.

ونفذت المقاومة في الضفة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 عملا مقاوما ضد أهداف تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وقال مركز معلومات فلسطين “معطى”، في بيان له إن أعمال المقاومة في الضفة الغربية تواصلت خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمن معركة “طوفان الأقصى”، بينها إطلاق نار واشتباك مسلح مع جنود الاحتلال.

ورصد المركز تفجير عبوة ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية لجيش الاحتلال، وإلقاء زجاجات حارقة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 5 نقاط متفرقة بالضفة الغربية.

وزيرة الخارجية البلجيكية: يجب تطبيق قرار العدل الدولية

قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب إن “قرار محكمة العدل الدولية أدان بشكل واضح المستوطنات في الضفة الغربية ويجب احترامه وتطبيقه”. وشددت على أن “الحل الوحيد هو إعادة إطلاق عملية السلام لضمان مستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين”، على حد تعبيرها.

المصدر: عرب 48