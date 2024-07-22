إعلام العدو: مستوطنة “نوف أيالون” تعلن مقتل الجندي  ‫”مرداخي كدمون” خلال المعارك في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2024 - 13:44

إعلام العدو: مستوطنة “نوف أيالون” تعلن مقتل الجندي  ‫”مرداخي كدمون” خلال المعارك في قطاع غزة

منذ 30 mins 22 July، 2024
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