صعدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة.

وبحلول الساعة 11:10 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.16% إلى 2450.60 دولار للأونصة، في حين ارتفعت العقود الفورية للأصفر الرنان بنسبة 0.11% إلى 2403.5 دولار للأونصة.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت عملة “البيتكوين”، الأكثر شهرة في العالم، بنسبة 0.55% إلى 67220.80 دولار، بحسب بيانات منصة “كوين ديسك” للعملات الرقمية.

وارتفع الذهب وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بعد قرار بايدن، وأثارت هذه الخطوة أيضا انخفاضا في الدولار ما قدم الدعم للمعدن الأصفر الذي يستفيد من ضعف العملة الأمريكية.

أما عملة “البيتكوين” فصعدت كون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مؤيد للعملات المشفرة، بما في ذلك عملة “البيتكوين”.

المصدر: رويترز