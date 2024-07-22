استشهاد منفذ عملية الطعن التي أدت إلى إصابة مستوطنين اثنين عند مدخل مستوطنة “نتيف هعسراه” بغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 22 2024 - 11:40

استشهاد منفذ عملية الطعن التي أدت إلى إصابة مستوطنين اثنين عند مدخل مستوطنة “نتيف هعسراه” بغلاف غزة

منذ 14 mins 22 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة