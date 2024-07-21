إصابتان وصلتا مستشفى المعمداني إثر استهداف الاحتلال لفلسطينيين في محيط دوار الكويت في حي الزيتون جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2024 - 11:06

إصابتان وصلتا مستشفى المعمداني إثر استهداف الاحتلال لفلسطينيين في محيط دوار الكويت في حي الزيتون جنوب مدينة غزة

منذ 1 ساعة 21 July، 2024
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