بيان هام للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت العاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2024 - 08:38

بيان هام للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت العاصمة صنعاء

منذ 15 mins 21 July، 2024
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