مراسل المنار : الطيران المسّير استهدف سيارة على طريق برج  ‫الملوك – الخيام وإصابة عدد من السوريين قرب المكان بشظايا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2024 - 14:42

مراسل المنار : الطيران المسّير استهدف سيارة على طريق برج  ‫الملوك – الخيام وإصابة عدد من السوريين قرب المكان بشظايا

منذ 21 mins 20 July، 2024
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