المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي جعفر معتوق “حبيب معتوق” من بلدة صير الغربية في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 00:54

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي جعفر معتوق “حبيب معتوق” من بلدة صير الغربية في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس

منذ 2 ساعة 18 July، 2024
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