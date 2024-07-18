جيش العدو الإسرائيلي: إصابة 4 جنود من بينهم 2 في هجوم بعبوة ناسفة على سيارة قرب مستوطنة حرميش شمال الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 21:52

جيش العدو الإسرائيلي: إصابة 4 جنود من بينهم 2 في هجوم بعبوة ناسفة على سيارة قرب مستوطنة حرميش شمال الضفة الغربية

منذ 10 mins 18 July، 2024
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