مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف اطراف كفرحمام – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 17:18

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف اطراف كفرحمام

منذ 25 mins 18 July، 2024
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