المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 15:42

المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها

منذ 23 mins 18 July، 2024
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