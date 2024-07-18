المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن علي مهنّا “أبو هادي” مواليد عام ١٩٨٤ من بلدة جبال البطم في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 15:42

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن علي مهنّا “أبو هادي” مواليد عام ١٩٨٤ من بلدة جبال البطم في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 26 mins 18 July، 2024
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