قصف مدفعي شرق البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 02:00

قصف مدفعي شرق البريج وسط قطاع غزة

منذ 46 mins 18 July، 2024
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