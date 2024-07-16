5 شهداء وعدة جرحى بقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة “أبو حمدة” بمحيط مسجد الشهداء شرق النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2024 - 21:32

5 شهداء وعدة جرحى بقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة “أبو حمدة” بمحيط مسجد الشهداء شرق النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 40 mins 16 July، 2024
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