مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارتين استهدفتا مدينة بنت جبيل وبلدة كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 21:10

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارتين استهدفتا مدينة بنت جبيل وبلدة كفركلا

منذ 40 mins 15 July، 2024
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